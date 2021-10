Kaare Dybvad: Mit skræmmebillede er Stockholm, men der er også problemet i Valby

Det kan være farligt for en politiker at være konkret. Spørg bare tidligere overborgmester Ritt Bjerregaard (S), der aldrig levede op til sit mål fra valgkampen i 2005 om at bygge 5.000 boliger for 5.000 kroner på 5 år.

Helt så mundret faldt ordene ikke, da statsminister Mette Frederiksen (S) ved Folketingets åbning varslede, at regeringen vil have flere almene boliger i de største byer. Men det var tæt på: 22.000 ekstra almene boliger over de næste 10-15 år til en husleje på omkring 8.000 kroner.