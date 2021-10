Kaare Dybvads udspil stopper næppe prisstigninger på boliger - måske tværtimod

Boligminister Kaare Dybvad (S) er på usikker grund, når han gør sig forhåbninger om, at regeringens udspil om flere almene boliger også kan lægge en dæmper på de store prisstigninger på det private boligmarked.

Sådan lyder vurderingen fra to boligøkonomer, efter at S-regeringen tirsdag formiddag fremlagde sit nye boligudspil. Her var Kaare Dybvad ellers optimistisk, i forhold til at udspillet også kan få priserne på ejerboligmarkedet til at falde: