50.000 støtter borgerforslag om at udvide barsel

Et borgerforslag om at forlænge barslen med farens øremærkede andel har nået 50.000 underskrivere. Det fremgår af borgerforslag.dk. Det betyder, at politikerne nu skal tage stilling til forslaget.

Forslaget vil konkret forlænge dagpengeretten under barsel og lægge den nye øremærkning til fædre oven i de eksisterende orlovsuger. Det har taget 15 dage for borgerforslaget, der blev stillet 27. september at nå de 50.000 underskrivere, der skal til for, at forslaget behandles politisk.

Forslaget blev stillet, efter at Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) indgik en aftale om, at der skal øremærkes 11 ugers barsel til hver forælder.

»Da øremærkningen ikke kan overføres til mor, vil taberne ved øremærkningen blive samfundets mindste borgere, der mister måneders samvær med sine forældre«, lyder det i beskrivelsen af borgerforslaget, der er stillet af 11 personer.

Aftalen mellem FH og DA kommer, fordi der er blevet lavet et EU-direktiv, der pålægger medlemslandene at øremærke mindst ni ugers barsel til fædre.

Når 50.000 borgere med stemmeret til Folketingsvalg støtter et borgerforslag, kan det blive fremsat som beslutningsforslag og behandlet og stemt om i Folketingssalen.

