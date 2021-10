Socialdemokratiets boligordfører trækker sig efter rod med egen bolig

Tanja Larsson har trukket sig som boligordfører for Socialdemokratiet efter sag om rod med egen bolig.

»Jeg må konstatere, at jeg ikke har fået ryddet op i min boligsituation på trods af, at jeg i sommer satte min andelsbolig til salg via andelsboligforeningen med henblik på at sælge snarest muligt. Det er uacceptabelt, og derfor har jeg meddelt min gruppeformand, at jeg trækker mig som boligordfører«, siger hun til Ekstra Bladet.

Rasmus Stoklund er ny boligordfører for partiet.

Opdateres ...

Ritzau