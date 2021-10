Radikale skifter kurs og er nu fortaler for kvindekvoter i erhvervslivet

Det går alt for langsomt med at få ligestilling i erhvervslivet, og derfor skal der indføres kvoter for antallet af kvinder i bestyrelser.

Sådan lyder det fra De Radikale, som har skiftet holdning på området. Det skriver Berlingske.

»Vi kan ikke vente på ligestillingen, og derfor er vi nødt til at handle politisk«, siger ligestillingsordfører Samira Nawa.

»Vi kan se, at der kan gå rigtig mange år, før vi har fuld ligestilling, hvis vi bare lader stå til«, siger hun til Ritzau.

De sidste syv år har andelen af kvinder i alle danske bestyrelser ligget stille på omkring 19 procent.

Det er gået frem i børsnoterede selskaber fra 16,3 procent til 23,9 procent.

Samira Nawa fremhæver, at flere stemmer i erhvervslivet på det seneste har nævnt kvoter som en sti, man bør overveje at gå nedad, hvis man vil nå ligestilling.

Det gælder blandt andre Sydbank-topchef Karen Frøsig, Tryg-direktør Morten Hübbe og Lars Rohde, der er direktør i Nationalbanken.

»Det er ikke, fordi vi er vilde med at kvotere, men vi kan bare se, at der ikke rigtig sker noget. Så hvis vi vitterligt vil ligestilling, er vi nødt til at indføre kvoter«, siger Samira Nawa.

Forslaget fra De Radikale går i første omgang på bestyrelserne i børsnoterede selskaber. Partiet har ikke lagt sig fast på den konkrete model, men vil gerne have en femårig forsøgsperiode.

Men kvoter i erhvervslivet har umiddelbart ingen gang på jorden i den nuværende sammensætning af Folketinget.

Både Venstre og Konservative er imod forslaget, oplyser partierne til Berlingske.

Hos regeringen mener ligestillingsordfører Lars Aslan (S), at det er bedre at gå i dialog med virksomhederne.

»Jeg tror altid, at ting kan løses via dialogens vej. Det tager bare tid, og det kan godt være, at det går for langsomt.«

»Det kan vi alle sammen være enige om, men nogle gange kan der jo godt være nogle gode forklaringer på, at der er flere mænd, uden at det er mandschauvinistisk, så vi kan ikke bare tvinge kvinderne ind«, siger han til Berlingske.

