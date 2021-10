Nu får du endnu et parti at stemme på til folketingsvalget

Partiet Frie Grønne, der har Sikandar Siddique som politisk leder, har fået nok vælgererklæringer til at komme på stemmesedlen til næste folketingsvalg, som senest finder sted i juni 2023.

Det står klart mandag, hvor Frie Grønne på vælgererklæring.dk under Indenrigs- og Boligministeriet har passeret de nødvendige 20.182 vælgerklæringer, der er kravet for at blive opstillingsberettiget.

»Det er fantastisk, at over 20.000 medborgere har vist os den opbakning, de har«, siger Sikandar Siddique i en pressemeddelelse.

»Det fortæller mig, at der heldigvis stadigvæk er utroligt mange mennesker i Danmark, som siger klart nej til racisme og had, og som ønsker et parti, der er klar til at tage et opgør med den inhumane udlændinge- og flygtningepolitik«, siger han.

Frie Grønne så dagens lys i april sidste år og blev stiftet af en række tidligere medlemmer af Alternativet.

Foruden Sikandar Siddique er Uffe Elbæk og Susanne Zimmer samt Niko Grünfeld velkendte navne fra partiet.

De tre førstnævnte er i dag folketingsmedlemmer, efter at de sidste år forlod Alternativet.

Det skete, fordi de var utilfredse med valget af Josephine Fock som politisk leder for partiet.

Niko Grünfeld er tidligere kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune og sidder fortsat i borgerrepræsentationen.

Formelt skal Frie Grønne godkendes af Indenrigs- og Boligministeriet, inden partiet kommer på stemmesedlen. Det er normalt en formsag.

Mange partier stiller op

Fast står det, at der bliver rigeligt med partier at stemme på ved næste folketingsvalg.

Sidste år kunne både Kristendemokraterne og Veganerpartiet meddele, at de havde indsamlet nok vælgererklæringer, og det samme kunne tidligere Venstre-formand og eksstatsminister Lars Løkke Rasmussen (Moderaterne) i sidste måned.

Frie Grønne har klima og antiracisme som sine mærkesager. Især Siddique gør sit til at gøre opmærksom på de to emner.

Frie Grønne er blandt andet kritiske over for den klimaaftale for landbruget, som et bredt flertal i Folketinget indgik for nylig.

»Vi skulle have haft et opgør med kødproduktionen, hvis vi som grønt foregangsland skulle forestille at tage klimakrisen bare nogenlunde seriøst«.

»Men den etablerede venstrefløj leverer ikke den forandring, der er brug for, og som de lovede, siger Sikandar Sidique i pressemeddelelsen.

I forbindelse med Folketingets åbning tidligere i oktober blev Siddique og hans forældre overfuset af en mand fra den yderste højrefløj foran Christiansborg.

En række politiske kolleger fra både rød og blå blok, heriblandt statsminister Mette Frederiksen (S), tog efterfølgende afstand fra episoden. Statsministeren kaldte episoden for ’et helt uhørt racistisk angreb’.

Ved episoden antastede manden iført en t-shirt med teksten ’Fuck islam’ Siddique, der har pakistanske rødder, mens Siddique kom gående ud fra Christiansborg med sin mor og 82-årige far, som måtte støtte sig til en rollator.

Både Siddique og hans forældre blev overfuset af manden, som blandt andet opfordrede dem til at ’rejse hjem’. Det kunne B.T. vise i en video.

