Martin Henriksen er blevet fyret af Dansk Folkeparti efter interview om intern strid

Dansk Folkepartis Martin Henriksen er blevet fyret fra sin stilling som konsulent i partiet efter udtalelser til pressen om partiet og den uenighed, der prægede årsmødet i september. Det bekræfter han mandag over for flere medier.

»Jeg kan bekræfte, at jeg har modtaget besked om, at jeg er fyret på baggrund af de udtalelser, som jeg er kommet med i forbindelse med et vælgermøde i Rødvig. Jeg har ikke yderligere kommentarer«, skriver han i en mail til DR.

Fyringen er kommet efter DF-profilens udtalelser til TV 2 Øst om den uenighed, der udspillede sig mellem ham og partistifter Pia Kjærsgaard på partiets årsmøde i september.

Til tv-kanalen sagde Martin Henriksen, der stiller op til kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune, fredag, at han ikke er i politik for at stille partistifteren tilfreds. Og efterfølgende siger han til Ekstra Bladet:

»Jeg gider sådan set ikke at piske en stemning op, men jeg kan jo heller ikke på et lokalt vælgermøde lade mig styre af, hvad Pia eller andre måtte tænke om mig«, siger Martin Henriksen mandag.

Op til partiets årsmøde var der meget offentlige interne uenigheder om linjen i partiet. Her føg beskyldninger om illoyalitet, læk til pressen og konspirationer mod formanden. Martin Henriksen talte åbent for en strammere linje i udlændingepolitikken og holdt på årsmødet en tale, hvor han i bastante vendinger stod ved sin kritik. I et angreb på politiske modstandere i partiet kaldte han tonen »halvradikal« og sagde, at partiet ikke længere »turde høre sandheden«. På trods af åbenlys mishag fra Pia Kjærsgaard under talen blev Martin Henriksen valgt til hovedbestyrelsen med flest stemmer.

Spidskandidat i Slagelse

Formand Kristian Thulesen Dahl slog fast, at når årsmødet var afsluttet, skulle der også være sat punktum for den åbne interne strid. Ellers ville hammeren falde.

»Vi trækker nu en streg i sandet. Vi har i to år efter valget i 2019 haft højlydte diskussioner. Men nu er vi i 2021. To måneder før valg til kommuner og regioner. Så nu ser vi fremad. Vi finder os ikke i mere offentligt fnidder«, sagde formanden.

Martin Henriksen sad i Folketinget i mere end et årti for Dansk Folkeparti. Han mistede dog sin plads ved valget i 2019. Siden blev han ansat som konsulent med fokus på politikudvikling i partiet. Det er den stilling, han altså nu er blevet fyret fra.

Martin Henriksen er spidskandidat til Folketinget for Slagelse-kredsen, hvor næstformand Martin Stockfleth Petersen over for Ritzau ikke ønsker at kommentere fyringen. Næstformanden vil heller ikke sige, om det får en betydning for Martin Henriksen som foretrukken kandidat i kredsen, om det skal drøftes i lokalforeningen, eller om han mener, at man kan skille ansættelsen som konsulent i partiet fra det at være politisk opstillet.

ritzau