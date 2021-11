Mens regeringen i sidste uge løftede sløret for en del af det sundhedsudspil, der stadig udestår, præsenterer Venstre søndag sit sundhedsudspil.

En central del af udspillet bliver, at Venstre vil oprette 35 sundhedshuse. Det vil partiet afsætte 4,9 milliarder kroner til.

Der findes allerede i dag sundhedshuse i Danmark, og de kan indeholde forskellige ting. I Venstres udspil er tanken, at det skal være et sted, hvor borgere kan få ordnet lettere undersøgelser, kontroller og behandlinger.

Det er særligt den voksende gruppe af kroniske patienter med eksempelvis gigt, KOL eller diabetes, som kan være tænkt som brugere.

Tanken er, at de kan spares for en tur til det nærmeste hospital, der måske ligger længere væk, for de relativt mere simple dele af deres behandling.

»Der er alt for store regionale forskelle, selvom vi er et lille land«, siger Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen.

»For mange patienter farer vild i et uoverskueligt system. For mange behandlingsforløb kører skævt. Vi har et sundhedsvæsen, der er indrettet alt for meget efter systemets præmisser«.

Regeringen har indkaldt til forhandlinger på sundhedsområdet. Her bliver Venstres udspil partiets udgangspunkt i de forhandlinger.

Udover de 35 sundhedshuse indeholder udspillet også 15 nye ambulancer og en bonus-ordning til praktiserende læger, der opretter en praksis i dele af landet med lægemangel.

Derudover vil Venstre øge optaget på uddannelserne, så der bliver uddannet flere læger generelt. Det skal give 1700 flere læger i 2035.

En del af Venstres udspil vil også sætte fokus på manglen på sygeplejersker og andet personale i sundhedsvæsnet. Her vil Venstre i første omgang sætte ti millioner kroner af til at analysere problemet og mulige løsninger.

Udspillet fra Venstre bliver dermed det direkte svar til regeringens forslag om at opføre mellem 13 og 20 af det, som regeringen har valgt at kalde nærhospitaler.

Ifølge Politiken har Sundhedsstyrelsen måtte ændre definitionen af, hvad der udgør et hospital eller sygehus for, at regeringen kan bruges ordet hospital i nærhospitaler.

Normalt er et hospital et sted for indlagte patienter. Men det er ikke det, der bliver tale om med nærhospitaler.

ritzau