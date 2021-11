Nu udtaler DF-formanden sig for første gang om fyringen af Martin Henriksen

Formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, kommenterer nu for første gang fyringen af DF-profilen Martin Henriksen. Det sker i et interview med Avisen Danmark.

»De fleste ved udmærket godt, at man ikke skal sige noget negativt om en partifælle, når man bliver ringet op af en journalist. Martin italesætter en konflikt med Pia (partistifter Pia Kjærsgaard. red.) en gang til - det er netop det, vi skal væk fra«, siger han.

Mandag kom det frem, at det tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Martin Henriksen var blevet fyret fra sin stilling som konsulent i partiet.

Martin Henriksen blev valgt med flest stemmer af alle til DF’s hovedbestyrelse på partiets årsmøde i midten af september, efter at han havde brugt sin opstillingstale på at angribe ledelsen i partiet for at være blevet for pæne og strømlinede i udlændingedebatten.

Talen var ikke ligefrem populær hos partistifter Pia Kjærsgaard, der vendte både tommel og mundvige nedad, mens Henriksen var på podiet.

Kristian Thulesen Dahl understregede også ved årsmødet, at han mente, at det skulle være slut med åben kritik af den politiske linje.

Martin Henriksen stiller op til byrådet i Stevns Kommune for Dansk Folkeparti. Det var i forbindelse med den valgkamp, at han igen bragte konflikten med Pia Kjærsgaard på banen.

Kristian Thulesen Dahl siger også i interviewet med Avisen Danmark, at han håber, at han bliver valgt.

»Jeg kan ikke udtale mig om ansættelsesforhold. Martin er en rigtig dygtig DF’er, som vi skal gøre brug af. Jeg håber, at han bliver valgt til byrådet i Stevns. Han er folketingskandidat og valgt til hovedbestyrelsen med rigtigt godt rygstød. Han skal bidrage til partiet«, siger han.

Han tilføjer, at han er nødt til at håndhæve reglerne over for alle i partiet.

ritzau