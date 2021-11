Sofie Carsten Nielsen går til angreb på regeringens »magtfuldkommenhed og egenrådighed«

Regeringen har vist »ringeagt« for Folketinget og bruger sine embedsmænd på en »farlig måde«. Det er der flere eksempler på, siger Radikale Venstres leder, Sofie Carsten Nielsen, i et interview med Berlingske.

»Der er alt for mange eksempler på, at regeringen lukker sig om sig selv. Den er modvillig mod samarbejde, og den forstår grundlæggende ikke, at åbenhed avler tillid, mens lukkethed – som følge af magtfuldkommenhed og egenrådighed – gør det stik modsatte«, siger hun.

Hun mener, at Socialdemokratiet er »præget af en ekstrem topstyring«, og at magtfuldkommenheden er hidtil uset under den nuværende regering.

Det kan på sigt få konsekvenser for samarbejdet med De Radikale og regeringen, hvis der ikke sikres en højere grad af åbenhed og inddragelse.

»Jeg kan ikke se for mig, at vi bare fortsætter på samme måde som i de seneste år – som støtteparti for en etpartiregering, der kører i den rille, den gør nu. Det er ikke langtidsholdbart, siger Sofie Carsten Nielsen.

S kan ikke genkende kritikken

To nylige forløb har ført til hendes konklusion. For det første sagen om de automatisk slettede sms’er og regeringens håndtering af det efterfølgende forløb. For det andet forløbet op til mandagens pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) lagde op til at gøre covid-19 til en samfundskritisk sygdom.

Regeringens handlen baserede sig på en indstilling fra Epidemikommissionen, som består af forskellige myndigheder. Regeringen udleverede dog rapporten så sent til et udvalg i Folketinget, at der ifølge den radikale leder reelt ikke var mulighed for debat, før statsministeren stillede sig frem og udlagde teksten.

Det er ikke lykkedes Berlingske at få statsminister Mette Frederiksen til at svare på kritikken. I stedet har avisen talt med Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen. Overordnet kan han »ikke genkende karakteristikken« af regeringen, som den radikale leder kommer med.

»Jeg synes, den er forkert,« siger han og tilføjer:

»Jeg synes, at når man kigger på, at vi er en mindretalsregering, som samarbejder meget og har lavet en række brede aftaler, så tegner det et helt andet billede«.

ritzau