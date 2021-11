DF-profil forventer kampvalg om at afløse Thulesen Dahl

Fakta

Sådan er reglerne for DF’s kongekamp

Lørdag den 20. november mødes partiets hovedbestyrelse. Her kan et flertal af hovedbestyrelsen anmode formanden om et ekstraordinært årsmøde med valg af formand som punkt.

Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes inden der er gået to måneder fra anmodningen til formanden. Der skal ikke nødvendigvis gå så længe, men mødet skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Hvem kan vælges?

Kandidater skal enten indstilles af hovedbestyrelsen eller med støtte fra mindst 25 delegerede. Derudover er medlemmer kun valgbare, hvis de har betalt kontingent og været medlem mere end fire måneder.

For at være medlem skal man være over 15 år og dansk statsborger.

Hvem kan stemme?

En stor del af Dansk Folkepartis medlemmer kan stemme på et ekstraordinært årsmøde. Den store gruppe er delegerede. Den gruppe består af formænd for lokalforeninger plus en delegeret for hver 10 medlemmer af lokalforeningen.

Antallet af delegerede meddeles af hovedbestyrelsen inden 1. februar og fastsættes efter antallet af medlemmer 31. december. Derudover kan medlemmer, der er valgte politikere, siddende ministre, medlemmer af hovedbestyrelsen eller medlemmer Dansk Folkepartis Ungdoms hovedbestyrelse stemme.

For at stemme skal man være medlem og have været det i mere end fire måneder. Medlemmer skal være danske statsborgere og over 14 år.

Hvornår kan noget besluttes?

Der kan kun besluttes noget på et ekstraordinært årsmøde, hvis en tredjedel eller flere af de stemmeberettigede stemmer.

Kilde: Dansk Folkepartis vedtægter.

Vis mere