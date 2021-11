DF-profil åbner for formandspost men vil have valget udsat til foråret

Dansk Folkepartis Peter Kofod vil have det ekstraordinære årsmøde i partiet udskudt. Han vil heller ikke afvise selv at gå efter formandsposten. Det skriver B.T. fredag.

»Der er to ubekendte faktorer, som vi skal have vished om, før vi kan bede medlemmerne om at vælge formand. Den ene er retssagen mod Morten Messerschmidt, og den anden er rigsretssagen mod Inger Støjberg, siger Peter Kofod til B.T.

»Før de to ting er helt overstået, kan vi ikke vælge en ny formand«.

Kampen om, hvem der skal erstatte Kristian Thulesen Dahl som partiformand, kaster i disse dage Dansk Folkeparti ud i et internt opgør.

Og nu melder en af partiets profiler og mulige kandidater til formandsposten sig på banen. For første gang sætter Dansk Folkepartis medlem af Europaparlamentet, Peter Kofod, ord på det dramatiske formandsopgør.

Når partiets hovedbestyrelse mødes på lørdag i Fredericia, vil han kræve, at formandsvalget udsættes til marts for at bringe Morten Messerschmidt og Inger Støjberg i spil.

Til den tid ventes Morten Messerschmidts sag om svig med EU-midler at være overstået i Østre Landsret.

»Jeg har kæmpe respekt for Morten Messerschmidt. Han er en af sin generations dygtigste politikere. Og jeg skal ikke afvise, at han kan blive formand med en uafsluttet sag. Men medlemmerne fortjener vælge en ny formand, uden at den sag skygger for Morten«, siger Peter Kofod.

Efter et miserabelt kommunalvalg for Dansk Folkeparti erkendte Kristian Thulesen Dahl, at hans tid som partiformand er overstået.

Derfor skal der indkaldes til et ekstraordinært årsmøde, som ifølge Dansk Folkepartis vedtægter skal afholdes i løbet af to måneder. Det er den vedtægt, som Peter Kofod vil bøje.

Peter Kofod vil heller ikke afvise, at han selv er i spil som partiformand.

»Jeg har også modtaget en del opfordringer fra baglandet. Det er jeg glad for, og jeg tager dem også til efterretning. Men lige nu handler det ikke om mig, men om at formandsvalget foregår på et oplyst grundlag«, siger han.

Så du vil ikke afskrive dig selv som kandidat til posten?

»Jeg vil gerne spille en aktiv rolle i genrejsningen af partiet. Men i hvilken rolle det helt præcist bliver, må vi se på«.

Peter Kofod er en del af partiets hovedbestyrelse, som mødes på Hotel Trinity i Fredericia på lørdag.