Thulesen Dahl har to måneder tilbage som formand: Jeg er lettet

Om to måneder er det slut for Kristian Thulesen Dahl som formand for Dansk Folkeparti.

Det står lørdag klart efter et møde i partiets hovedbestyrelse på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia.

Formandsskiftet skal ske den 23. januar, hvor der bliver afholdt ekstraordinært årsmøde med det formål at vælge en ny formand. Der er frist for opstilling som kandidat den 7. januar. Det har hovedbestyrelsen besluttet.

»Alle har fuldstændigt loyalt fremlagt forskellige modeller for processen. Men det er en enig hovedbestyrelse, der når frem til, at det her er den rigtige måde at gøre det på«, siger Kristian Thulesen Dahl.

Dansk Folkeparti led ved kommunalvalget tirsdag et gevaldigt nederlag, da partiet blev mere end halveret.

Det tog Kristian Thulesen Dahl konsekvensen af dagen efter valget, hvor han inden et gruppemøde meddelte pressen, at han agtede at trække sig på et ekstraordinært årsmøde.

Derfor havde han indkaldt hovedbestyrelsen til møde lørdag, da det er hovedbestyrelsen, som skal indkalde til årsmøde.

Kristian Thulesen Dahl vil fortsætte som folketingsmedlem efter det ekstraordinære landsmøde i januar, siger han.

»Jeg skal passe mit politiske arbejde. Men hvad min fremtid vil være, er en snak, jeg skal have med den nye formand«.

»Når man, som jeg, har har været formand i en årrække, så er der en risiko for, at jeg kommer til at gå i vejen. Så det er noget, jeg skal diskutere med den nye formand«.





Inger Støjberg i DF?

Inger Støjberg skal have en ’fremtrædende position’ i Dansk Folkeparti, hvis hun melder sig ind i partiet, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han vil dog ikke direkte sige, om Inger Støjberg - eller andre - er hans favorit som afløser på formandsposten.

Thulesen Dahl fastslår dog, at Inger Støjberg ikke vil blive forhindret af reglerne i Dansk Folkeparti i at stille op til formandsposten.

Der kan dispenseres fra reglen om, at man skal være medlem af partiet i fire måneder for at stille op, siger han.

Thulesen Dahl havde ikke behov for at true med at nedlægge veto mod et sent landsmøde for at få gennemført landsmødet i januar.

»Jeg følte ikke, at jeg havde nogen som helst brug for at trække det kort. Vi har talt os frem til denne beslutning. Jeg vil bare sige til medlemmerne, at man kan være stolte over den hovedbestyrelse, vi har«, siger Kristian Thulesen Dahl.

»Jeg var ikke lettet forleden over beslutningen. Jeg var afklaret. Men i dag kan jeg sige, at jeg er lettet over, at vi har en hovedbestyrelse, der har taget ansvar«, siger Kristian Thulesen Dahl.

Vedtægter lægger den endelige beslutning om tidsplanen for et ekstraordinært landsmøde i hænderne på formanden.

Morten Messerschmidt havde ønsket et senere årsmøde i marts for at kunne få afklaret sin sag ved landsretten i februar.

