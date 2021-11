Mandagens retsmøde i Rigsretten er udsat på grund af sygdom

Automatisk oplæsning

Mandagens retsmøde i Rigsrettens sag mod tidligere udlændingeminister Inger Støjberg er udsat på grund af sygdom hos en af dommerne. Det oplyser Rigsretten på sin hjemmeside.

Det skulle have været den første dag med procedure efter en række retsmøder, hvor staten har fremlagt sin sag mod Støjberg, der beskyldes for ulovligt og bevidst at have adskilt asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Retten og advokaterne mødes mandag klokken ni for at drøfte datoer for, hvornår de skal mødes. Der vil blive givet besked senere mandag.

Ritzau