Mette Frederiksen og Ellemann på fælles tur til Ghana

Statsminister Mette Frederiksen (S) rejser onsdag og torsdag på officielt besøg til Ghana. Hun skal besøge det danske bidrag mod pirateri i Guineabugten, som mange danske skibe passerer daglig, oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse. Rejsen sker op til, at Folketinget skal påbegynde de indledende forhandlinger om et seksårigt forsvarsforlig.

En stor del af verdens piratangreb finder sted i farvandet, hvor danske soldater er udsendt for at afskrække dem af hensyn til handelsskibenes sikkerhed.

»Jeg ser meget frem til at besøge det danske bidrag til pirateribekæmpelse i Guineabugten. Danmark er en af verdens største søfartsnationer, og vi har derfor en særlig interesse i at værne om den frie maritime verdenshandel. Derfor er Danmark igen gået forrest i kampen mod pirateri for at sikre den frie sejlads og vores søfolks sikkerhed«, siger hun i meddelelsen.

Besøget markerer også 60-året for etablering af de diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Ghana. Det er et strategisk vigtigt partnerland i Vestafrika, som er præget af uro.

Danmark er en aktiv søfartsnation og har flere gange siden 2008, hvor truslen for alvor tog til, haft skibe og overvågningsfly indsat mod pirateri i Afrika. Flere danske skibe under Singapores flag er tidligere på året blevet angrebet i Afrikas farvande. Op mod 40 danske skibe passerer dagligt bugten. Omkring 40 procent af alle piratangreb i verden finder ifølge Forsvaret sted i farvandet.

Tankskibe røves og kapres

Derfor har et politisk flertal sendt en fregat med op mod 175 besætningsmedlemmer afsted, men det er småt med international opbakning. Statsministeren får følgeskab af Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen. Han har selv været udsendt som soldat.

»Jeg glæder meget mig til at besøge vores udsendte i Guineabugten. De udfører en vigtig opgave for Danmark og for en sikker og stabil verdenshandel. I Venstre støtter vi derfor også fuldt op om den danske anti-pirat mission i Guineabugten. Som en af verdens største søfartsnationer er det helt rigtigt, at Danmark er engageret i Vestafrika, som desværre er plaget af piratangreb på den internationale handelsflåde«, siger han i en kommentar.

Guineabugten ligger i det sydvestlige Afrika. Den er især besejlet af tankskibe, der fragter olie fra de store reserver i Nigeria. Efter at problemet med pirateri blev dæmpet ud for Somalia, har der i stigende grad været problemer med pirateri i Guineabugten. Her er tankskibe blevet kapret og røvet. Bidraget til Guineabugten, der varer frem til april 2022, b