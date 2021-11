Messerschmidt leverede gedigen nyhed på direkte tv: »Så stiller jeg ikke op«

Hvis løsgænger Inger Støjberg vælger at stille op som kandidat til den snart ledige formandspost i Dansk Folkeparti, så kommer hun ikke til at få partiets nuværende næstformand, Morten Messerschmidt, som modkandidat. Det siger Messerschmidt onsdag aften i tv-programmet ’Lippert’ på TV2 News.

»Ved du hvad, hvis Inger Støjberg gerne vil være formand for Dansk Folkeparti, så tror jeg allerede nu her i aften, at jeg kan sige, at så vil jeg klappe i mine små hænder. Så stiller jeg ikke op«, siger Morten Messerschmidt.

Kristian Thulesen Dahl meddelte i sidste uge sin snarlige afgang som DF-formand efter partiets fjerde valgnederlag på stribe ved kommunalvalget 16. november. Partiet skal finde afløseren 23. januar næste år ved et ekstraordinært årsmøde i Herning.

Kristian Thulesen Dahl har sagt, at hvis Inger Støjberg beslutter sig for at blive medlem af Dansk Folkeparti, bør hun have en fremtrædende plads i partiet. Morten Messerschmidt har gennem et stykke tid ellers af mange været betragtet som Kristian Thulesen Dahls naturlige arvtager. Men Messerschmidt blev i august i byretten idømt seks måneders betinget fængsel for svig med EU-midler og dokumentfalsk. DF-næstformanden har anket dommen til landsretten. Sidste retsmøde er først planlagt til slutningen af februar, altså efter at Dansk Folkeparti efter planen skal vælge formand.

Støjberg er blevet opfordret til at stille op

Inger Støjberg, der tidligere i år meldte sig ud af Venstre, hvor hun tidligere var blevet fyret som næstformand, har selv en retssag kørende. Hun er i øjeblikket genstand for en rigsretssag i sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af par på asylcentre, hvor den ene var mindreårig. Hun var på daværende tidspunkt udlændinge- og integrationsminister.

Dansk Folkeparti har længe bejlet til den tidligere Venstre-stemmesluger. Tidligere onsdag blev hun spurgt om, hvad hendes planer er, både i forhold til et eventuelt skifte til DF og til at stille op som formand.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at der er en række DF’ere, der har spurgt«, sagde Inger Støjberg.

»Nu står jeg ved afslutningen af en rigsretssag, og jeg kan udmærket godt forstå, at I spørger, men jeg har ikke noget at sige om det nu her«, sagde hun.

