Støttepartier om finanslov: Regeringens løftebrud over for fødende kvinder er »grotesk«

Det vækker vrede i flere støttepartier, at der ikke er sat penge af til landets fødegange i regeringens offentliggjorte forslag til finansloven. Det til trods for, at statsminister Mette Frederiksen (S) for tre år siden – inden hun blev statsminister – selv lovede at indføre en rettighed, der giver fødende kvinder lov til at blive på barselsgangen i to døgn.

»Det er grotesk, at Socialdemokratiet ikke har leveret på sit valgløfte, men også, at virkeligheden er kommet ud et sted, hvor vi alle sammen er dybt rystede«, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.