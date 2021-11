Radikale vil erstatte socialdemokrat med Venstre-mand til vigtig post

Et formandsskifte ser ud til at være på vej i Kommunernes Landsforening (KL), som er interesseorganisation for landets 98 kommuner.

De Radikale vil nemlig bruge sit afgørende mandat i KL’s bestyrelse til at pege på Kalundborgs borgmester, Martin Damm (V), som ny formand. Det oplyser partiet i en pressemeddelelse ifølge det politiske medie Altinget.

Den kommer fra Leon Sebbelin (R), afgående borgmester i Rebild, og Johan Brødsgaard. Han er formand for partiets kommunalpolitiske netværk.

Martin Damm er aktuelt næstformand i KL. Han står altså til at vippe formand Jacob Bundsgaard (S) af pinden. Han er borgmester i Aarhus. Formelt skal den ny bestyrelse ifølge Altinget først konstitueres til marts på organisationens generalforsamling. Men det peger altså på en ny formand.

Til Ritzau fortæller Leon Sebbelin, at der har skullet målfoto til, for at finde ud af hvem partiet skulle pege på.

»Vi havde drøftelser i vores netværksbestyrelse, og på baggrund af de tilkendegivelser endte det med, at pilen pegede på Martin. Det er ikke sådan, at jeg kan sige, at derfor blev det ham. Det er et sammenkog af de tilkendegivelser, der kom«, siger han.

Formelt skal den ny bestyrelse ifølge Altinget først konstitueres til marts på organisationens generalforsamling. Men det peger altså på en ny formand.

Bliver det en realitet, vil det ikke være helt uvant for Martin Damm. Han var formand for KL fra 2014 til 2018, inden Jacob Bundsgaard overtog.

De blev begge genvalgt ved sidste uges kommunalvalg og kan begge se frem til endnu en periode som borgmester i henholdsvis Kalundborg og Aarhus.

Jacob Bundsgaard måtte dog notere sig stor personlig tilbagegang, da han fik halveret antallet af personlige stemmer fra valget i 2017. Samme skæbne ramte den socialdemokratiske borgmester i København, Aalborg og Odense, ligesom partiet generelt gik tilbage.

For Martin Damm bød valget stort set på status quo, når det kom til de personlige stemmer. Han fik 4320, mens 4286 personer i 2017 satte kryds ud for hans navn.





ritzau