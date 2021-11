Nye toner fra regeringen: Akutpakke på vej til sundhedsvæsenet

En akutpakke til sundhedsvæsenet ser ud til at være på vej. Som en del af den kommende finanslov er regeringen klar til at give landets sygehuse en ekstraordinær pose penge.

»Vi anerkender, at sundhedsvæsenet blandt andet på grund af corona er under et betydeligt pres. Det er derfor, at vi i øjeblikket forhandler om en midlertidig corona-vinterpakke, som skal afhjælpe det pres, som sundhedsvæsenet er udsat for«, siger Socialdemokratiets finansordfører Christian Rabjerg Madsen.