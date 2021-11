Nyt drama om borgmesterpost: Nu vipper han V-politiker af pinden

Marcel Meijer (S) fortsætter som borgmester på Samsø, selv om det ikke så sådan ud til at begynde med.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Efter valget 16. november blev Søren Wiese (V) udpeget som borgmester, men nu er SF og Socialdemokratiet ifølge TV 2 Østjylland gået sammen om at pege på Meijer.

En konstitueringsaftale, som den der blev lavet i første omgang, er ikke juridisk bindende, og de nye borgmestre sidder først fast på posten efter et konstituerende møde, der skal finde sted senest i midten af december.

»Jeg kan ikke helt juble, men jeg synes, det er det rigtige. Jeg føler, jeg fyrer en chef, jeg rigtig godt kan lide, for jeg kan rigtig godt lide Søren Wiese«, siger Marcel Meijer til TV 2 Østjylland.

Meijer med de hollandske rødder har været borgmester på Samsø siden 2014. Han er født i Holland, men fik dansk statsborgerskab i 2019. Han har boet på Samsø i 29 år.

Efter valgaftenen blev Wiese udpeget som ny borgmester i kommunen, selv om det endte med et rødt flertal bestående af SF og Socialdemokratiet.

Under konstitueringsforhandlingerne efter valget gik der ifølge TV 2 Østjylland så meget knas i samarbejdet mellem Meijer (S) og SF’s spidskandidat, Ulla Holm (SF), at Wiese med opbakning fra Socialdemokratiet blev udpeget som ny borgmester.

Men nu er Meijer altså kommet på andre tanker.

»Det har været en svær beslutning, men vi synes alligevel, det her er det rigtige«, siger han.

»Vi har fået mange opfordringer fra medlemmer og ikke-medlemmer til at gøre det. Og vælgerne har stemt et rødt flertal ind i kommunalbestyrelsen, og flere har sagt til mig, at jeg ikke kan være bekendt at pege på en blå borgmester«, siger Meijer.

Socialdemokratiet fik fire mandater, mens SF fik to. Dermed har de to partier tilsammen 6 ud af 11 pladser i kommunalbestyrelsen.

