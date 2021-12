DF-profil: Messerschmidt bør trække sig som næstformand

Uroen fortsætter i Dansk Folkeparti (DF) som i næste måned skal have ny formand, fordi Kristian Thulesen Dahl takker af efter et elendigt kommunalvalg for partiet. Den mangeårige DF-profil Martin Henriksen mener nu, at Morten Messerschmidt bør trække sig som næstformand i partiet, siger han i tv-programmet ’Lippert’ på TV 2 News.

Ifølge Henriksen bør Messerschmidt tænke på partiet og trække sig, mens Messerschmidts sag om svindel med EU-midler og dokumentfalsk ikke er afsluttet. Messerschmidt er i byretten idømt seks måneders betinget fængsel. Men han har anket dommen til landsretten. Messerschmidt er i øjeblikket eneste kandidat til at formandsposten i partiet.

Det er ved et ekstraordinært årsmøde 23. januar, at DF vælger en ny formand. Til den tid er Messerschmidts sag ikke afsluttet.

Henriksen siger desuden i ’Lippert’, at han regner med at blive ekskluderet fra DF, hvis Messerschmidt bliver formand.

»Jeg regner med, at man finder en måde at ekskludere mig fra partiet, hvis Morten Messerschmidt bliver formand«, siger Henriksen i programmet.

Henriksen var en af de mange DF’ere, der ved folketingsvalget i 2019 røg ud af det fine selskab på Christiansborg. Han sidder dog fortsat i hovedbestyrelsen i DF. Og for nylig blev Henriksen valgt ind i Stevns’ kommunalbestyrelse ved kommunalvalget.

Opdateres ...

Ritzau