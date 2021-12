»Jeg mener ikke, at det er en korrekt gengivelse«: Stabschef genkender ikke Heunickes håndskrevne noter

Minkkommissionen

Regeringen besluttede i november sidste år at aflive alle ca. 15 millioner mink i Danmark og derned nedlægge et helt erhverv. Det skete uden lovhjemmel. Forløbet var dette:

3. november 2020 beslutter regeringens koordinationsudvalg under ledelse af statsminister Mette Frederiksen (S) at aflive alle mink i Danmark for at begrænse spredningen af coronasmitte.

4. november kl. 16 meddeler statsministeren på et virtuelt pressemøde regeringens beslutning.

5. november ved middagstid konkluderer Justitsministeriet, at der ikke er lovhjemmel til at aflive alle mink i Danmark.

6. november går Fødevarestyrelsen med bistand fra Rigspolitiet i gang med at kontakte minkavlerne med besked om, at alle mink skal aflives.

8. november kontakter fødevareministeren ordførerne i Folketinget og beder om tilslutning til et hastelovforslag, der skal gøre aflivningen lovlig. Dermed kommer det frem i offentligheden, at regeringen ikke har lovhjemmel til at aflive alle mink.

En granskningskommission skal i de kommende måneder forsøge at finde ud af, hvem der vidste hvad hvornår, og hvad de gjorde.