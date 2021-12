Gratis tandlæge for unge er en del af ny finanslov

Automatisk oplæsning

For unge under 21 år kommer det ikke længere til at koste noget at gå til tandlægen for at få fikset en knækket tand eller en øm visdomstand.

Det er en del af næste års finanslov, hvor aftalepartierne er enige om at afsætte penge til, at unge mellem 18 og 21 år kan komme gratis til tandlæge.

Bag aftalen står regeringen, støttepartierne SF, Enhedslisten og De Radikale, og Kristendemokraterne og Alternativet.

Der bliver afsat 40 millioner kroner i 2022, 170 millioner kroner i 2023, 260 millioner kroner i 2024 og 350 millioner kroner i 2025 og frem.

Særligt Enhedslisten har ønsket at udvide den gratis tandpleje ved at udvide den eksisterende kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Partiet havde ønsket, at den gratis tandpleje skulle dække de 18-25-årige.

ritzau