Martin Henriksen: De nye kandidater kan ikke genrejse DF

Dansk Folkeparti er sendt til tælling, og skal partiet genrejses, kræver det en skarpere udlændinge- og værdipolitisk profil, mener hovedbestyrelsesmedlem Martin Henriksen.

En sådan mangler de foreløbig eneste kandidater til formandsposten, Morten Messerschmidt og Merete Dea Larsen, ifølge hovedbestyrelsesmedlemmet.

»Jeg har også noteret mig, at Merete ikke mener, at der er behov for at skærpe linjen, og der kan du så sige, at jeg ikke er enig med hverken Merete eller Morten. Det er ingen overraskelse«, siger han.

En markant udlændingepolitik skal der til, tilføjer han:

»Der er behov for at skærpe den udlændingepolitiske og værdipolitiske linje. Det, mener jeg, er helt afgørende, hvis partiet skal have en mulighed for at komme tilbage«.

Messerschmidt var den første, som stod frem som kandidat. Han har sagt, at han ønsker en ’skærpet’ udlændingepolitik i Dansk Folkeparti.

Messerschmidts tilbud til medlemmerne er baseret på, at europaparlamentariker Peter Kofod står klar til at overtage, hvis byretsdom om EU-svig mod Messerschmidt stadfæstes, og hvis han derfor må forlade Folketinget - og formandsposten.

Senest har Merete Dea Larsen, som er medlem af hovedbestyrelsen, meldt sig som kandidat.

Til Berlingske har hun sagt, at hun mener, at partiets udlændingepolitik er god, og at hun ikke ønsker en ’overbudspolitik’ på udlændingeområdet.

Martin Henriksen, som er tidligere udlændingeordfører, henviser til, at Dansk Folkeparti har sat den politiske dagsorden, når partiet har taget ejerskab over det udlændinge- og værdipolitiske.

»Jeg mener i modsætning til dem (Larsen og Messerschmidt, red.), at der er et behov for at skærpe den politiske linje«, siger Martin Henriksen.

Han vil fortsat ikke sige, om han vil stille op som formand ved det ekstraordinære landsmøde 23. januar, hvor en afløser for afgående formand Kristian Thulesen Dahl skal findes.

Thulesen Dahl har sagt, at han ikke vil stille op. Et stort spørgsmål i partiet er, om tidligere min