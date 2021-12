Simon Aggesen trækker sig som konservativ frontfigur

Simon Aggesen, som er borgmester på Frederiksberg frem til årsskiftet. trækker sig som spidskandidat for De Konservative i kommunen.

Det skriver han på Facebook.

»Nu er tiden kommet til at rette fokus på min familie og mine allernærmeste, som slet ikke har fyldt det, de burde«, skriver Simon Aggesen i opslaget.

»Jeg har derfor i dag meddelt den nyvalgte konservative gruppe, at jeg ikke længere ønsker at stå i spidsen for vores parti, og at jeg i fremtiden vil fokusere på min familie og et kommende job i det private erhvervsliv«.

Simon Aggesen og De Konservative mistede borgmesterposten på Frederiksberg ved kommunalvalget i november.

Partiet har sidder på posten i 112 år.

Indtil videre fortsætter Simon Aggesen som menigt medlem af kommunalbestyrelsen. Han afviser i opslaget, at han har planer om at stille op til Folketinget.

»Det har været hård kost«

34-årige Simon Aggesen overtog i 2019 posten som borgmester, efter at hans partifælle Jørgen Glenthøj gik af efter eget ønske.

Siden har Aggesen blandt andet været i fokus efter en boligsag, som er blevet kritiseret fra flere sider. Op til kommunalvalget forsøgte han ihærdigt at undgå interviews om sagen i medierne.

»Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at det har været hård kost for både mig, Josephine (Simon Aggesens kone, red.) og vores nærmeste, at vi og vores beslutninger om, hvordan vi har ønsket at bo, er blevet mistænkeliggjort i landsdækkende medier«, skriver Simon Aggesen.

Men på trods af sagen gik Konservative frem med to mandater og sidder nu på 13. Det blå flertal kunne dog ikke holde.

ritzau