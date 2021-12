Bagland: Inger Støjberg skal indrette sig efter DF's politik

Hvis Inger Støjberg vælger at melde sig ind i Dansk Folkeparti og stille op som formand, skal hun ikke ændre på partiets politik. Det understreger 15 DF’ere i et debatindlæg i Avisen Danmark søndag.

De er glade for Støjbergs udlændingepolitik, skriver de. Men med hendes fortid i Venstre er de bekymret for, hvilken holdning hun har til EU og ældrepolitik, lyder det.

»Kommentatorer har allerede haft travlt med at kloge sig i, hvor Dansk Folkeparti må ændre kurs, hvis Inger skal være medlem eller endda formand for partiet. Må vi, der i har kæmpet for partiet i opgang og nedgang og været medlemmer i årtier, slå fast, at det forholder sig modsat«, skriver de 15 i indlægget.

Underskriverne tæller blandt andre Rene Danielsson. Han er kommunalpolitiker på Bornholm for Dansk Folkeparti og fik et godt valg trods partiets generelt dårlige kommunalvalg. Det var netop det dårlige kommunalvalg, som medvirker til, at Dansk Folkeparti skal vælge ny formand på et ekstraordinært årsmøde 23. januar.

Det dårlige resultat fik Kristian Thulesen Dahl til at meddele, at han ville trække sig som formand. Også Dansk Folkepartis Ungdoms formand, Tobias Weische, er på listen af underskrivere. Han har tidligere talt varmt for, at Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, skulle overtage formandsposten.

Den tidligere Venstre-profil Inger Støjberg er blevet nævnt som mulig formandskandidat i Dansk Folkeparti flere gange. Hun har dog ikke selv sagt noget om, hvordan hendes politiske fremtid skal se ud. Det vil hun først forholde sig til, når Rigsretten har afsagt dom over hende mandag. Men Inger Støjberg skal orientere sig i retning af Dansk Folkepartis politik, inden hun muligvis melder sig ind, lyder det fra de 15 underskrivere.

»Melder man sig ind i et parti, er det fordi man er enig med det politiske program, ikke fordi partiet skal tilpasse sig det enkelte nytilkomne medlems særstandpunkter«.

Opdateres ...

ritzau