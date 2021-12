Venstre finder Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget

Venstre finder tidligere næstformand Inger Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget efter historisk fængselsdom på 60 dage i Rigsretten.

Det siger gruppeformand Karsten Lauritzen (V) onsdag efter et gruppemøde på Christiansborg.

»Det er altid svært at tage stilling til spørgsmål om værdighed i Folketinget, og det er særlig svært, når der er tale om en tidligere kollega, så vi har haft en god og grundig drøftelse«, siger Lauritzen og fortsætter:

»Dommen er altså 60 dages ubetinget fængsel, og vi er nået frem til i Venstres folketingsgruppe – og det er en enig folketingsgruppe – at det er uforeneligt med hvervet som folketingsmedlem«.

Når Inger Støjberg har afsonet sin straf, er der ifølge Karsten Lauritzen ikke noget i vejen for, at hun igen kan blive valgt til Folketinget.

Det har haft betydning for Venstres beslutning, at Folketinget i 2018 besluttede, at lokalpolitikere, der skulle blive idømt en ubetinget fængselsstraf, ikke længere kan sidde i landets byråd.

»Det har vi alle sammen stemt for, og vi må også tage vores egen medicin. Sådan må det være. Ellers ville man blive anklaget for at være dobbeltmoralsk, så det har også betydet noget for afgørelsen«, siger Lauritzen.

Vil du sige, at det var hyklerisk, hvis man ikke erklærede hende uværdig?

»Jeg vil hvert fald sige, at nogle vil anklage os i Folketinget for at have dobbelte standarder, når vi nu for få år siden har stemt for, at når du er kommunalpolitiker og får en ubetinget fængselsstraf, så ryger du ud af byrådet, så kan du ikke lave lokalpolitik længere, at så skal det ingen konsekvens have, hvis du bliver idømt ubetinget fængselsstraf for overtrædelse af ministeransvarlighedsloven«.

Kan vi deraf udlede, at du mener, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige agerer hyklerisk i den her sag?

»De må forklare og forsvare hvad de mener, det er ikke m