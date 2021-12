Konservativ er klar til at overtage Støjbergs plads i Folketinget

Bliver tidligere udlændingeminister Inger Støjberg erklæret uværdig til at sidde i Folketinget, bliver det Gitte Willumsen (K), der sidder i byrådet i Silkeborg Kommune, som overtager Støjbergs plads i Folketinget.

Gitte Willumsen står således først i køen, hvis et Venstre-medlem fra Vestjyllands Storkreds skulle forlade Folketinget, skriver Midtjyllands Avis.

»Jeg har netop fået chancen for at repræsentere de vestjyske vælgere i Folketinget, og den chance kan man bare ikke sige nej til. For det er i Folketinget, at jeg bedst kan kæmpe for mine mærkesager«, siger hun til avisen.

Gitte Willumsen peger på bedre vilkår for de private institutioner, et bedre sundhedsvæsen og et værdigt seniorliv som sine mærkesager.

Et politisk flertal vil erklære tidligere Venstre-medlem og nu løsgænger Inger Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget, efter at hun mandag blev idømt 60 dages ubetinget fængsel i Rigsretten. Flertallet er der i form af Venstre, SF, De Radikale, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og tre løsgængere.

»Jeg havde selvfølgelig gerne set, at jeg var blevet valgt i forbindelse med et folketingsvalg. Mit mandat kommer på baggrund af en ærgerlig sag, hvor et flertal i Folketinget nu har tilkendegivet, at Inger Støjberg ikke kan fortsætte på tinge«, siger Gitte Willumsen til Midtjyllands Avis.

Ved det seneste folketingsvalg stillede Willumsen op for Venstre. Men i den nuværende byrådsperiode blev hun ekskluderet af Venstres byrådsgruppe, og derfor valgte hun at skifte til Konservative.

I september sidste år fortalte Venstres gruppeformand i Silkeborg, Flemming Heiberg, til TV 2 Østjylland, at det var Willumsens mange udtalelser og personlige udstillinger af medlemmer, der var årsag til, at hun var blevet smidt på porten af partiet.

Gitte Willumsen var ved folketingsvalget i 2019 opstillet for Venstre. Det lykkedes hende ikke at blive valgt ind, men hun fik dog så mange stemmer, at hun blev andensuppleant.

Willumsen havde en kort periode i Folketinget for Venstre, da Thomas Danielsen (V) var på barselsorlov.

