Forsamlingsloftet kan være på vej tilbage: Støttepartier nikker ja til at stramme skruen

Det haster med at få indført nye restriktioner, mener Enhedslisten, SF og Radikale Venstre, der er klar til at sikre flertallet, når regeringen formentlig inden længe vil indføre nye tiltag for at begrænse smitten.

I Enhedslisten kan sundhedsordfører Peder Hvelplund forestille sig, et forsamlingsloft ned til 10 personer kan blive nødvendigt.