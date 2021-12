Først lagde Martin Henriksen sig ud med Pia Kjærsgaard. Nu rækker han ud efter magten i Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti skal have ny formand, og det skal være Martin Henriksen. I hvert fald hvis det står til det tidligere folketingsmedlem selv. Martin Henriksen er folketingskandidat for partiet i Sjællands Storkreds, og Slagelse-kredsens formand, Peter Kiralyfalvy, bekræfter over for Politiken, at Henriksen stiller op til det forestående formandsvalg.

»Han har overvejet det i et stykke tid, og han har meddelt mig, at han vil gå efter posten«, siger Peter Kiralyfalvy.