Alt om dommerslagssmål i Messerschmidt-sag skal frem mandag

Mandag er ankesagen ved Østre Landsret mod Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, begyndt. Han blev ved Retten i Lyngby idømt seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk.

Men efterfølgende har Morten Messerschmidt anklaget dommeren for at være inhabil, fordi han likede et opslag på Facebook, der kunne læses som kritisk over for Morten Messerschmidt.

Det er kun spørgsmålet om inhabilitet - og om sagen skal tilbage til byretten - der mandag behandles ved Østre Landsret, så det kan komme ud ad verden.

»I dag skal handle om spørgsmålet om inhabilitet og hjemvisning. Det er altså udelukkende det, vi skal behandle i dag«.

»Alt om det emne skal altså frem i dag«, siger landsretsdommer Olaf Tinglef.

Går alt efter planen, vil Østre Landsret allerede onsdag eftermiddag så kunne træffe afgørelse om, hvorvidt den tidligere dommer kan anses som inhabil, og om sagen skal gå om.

Afgørende sag for Messerschmidt

Sagen om dommeren ved Retten i Lyngby tog voldsomt fart efter dommen over Messerschmidt. Blandt andre Ekstra Bladet fandt en lang række tilkendegivelser fra dommerne på sociale medier, der kan læses som kritiske over for Dansk Folkeparti.

Det har fået Morten Messerschmidt til at kalde dommen for politisk. Og at han forventer at blive frikendt, når sagen enten går om ved byretten eller ved ankesagen i landsretten.

Sagen er afgørende for Morten Messerschmidt, der er kandidat til formandsposten i Dansk Folkeparti.

På Dansk Folkepartis årsmøde i 2021 sagde Morten Messerschmidt til de delegerede i sin tale:

»Forleden dag så jeg en karikaturtegning, der viste mig som kat. Der stod, at katten har ni liv«.

»Og aviserne har kun erklæret mig politisk død tre gange, så jeg har seks tilbage. Og det kommer en inhabil, kulturradikal dommer i Lyngby ikke til at ændre på!«

ritzau