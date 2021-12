Naser Khader: Støjberg bliver straffet dobbelt med folketingsexit

Løsgænger i Folketinget Naser Khader mener, at eksminister Inger Støjberg, der ligeledes er løsgænger, fortsat er værdig til at sidde i Folketinget.

Tirsdag vil et stort flertal i Folketinget sende Støjberg ud af Folketinget. Det sker som konsekvens af sidste uges dom i Rigsretten. Her blev Støjberg idømt 60 dages ubetinget fængsel for sin rolle i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar i 2016, da Støjberg var udlændinge- og integrationsminister for Venstre.

Og den straf er nok. Det siger Khader i en skriftlig kommentar til Ritzau. Han ønsker ikke at stille op til interview.

»Retsstatens rolle er naturligvis vigtig i den demokratiske proces. Lov er lov, og lov skal holdes, og selv om jeg ikke er enig i rettens ord, så respekterer jeg dommen - en meget hård dom efter min opfattelse«, siger Khader.

Men der er mere end det juridiske i sagen, mener han.

»Det, jeg skal tage stilling til i Folketingssalen, er, om Inger i almindeligt omdømme er uværdig til at være medlem af Folketinget. Om hun moralsk og politisk er skyldig, og det mener jeg ikke, hun er«, siger Khader.

Kun Khader samt Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige finder Støjberg fortsat værdig til at sidde i Folketinget. Det står allerede fast før tirsdagens afstemning. Her vil Khader selv være til stede, oplyser han.

Khader fortæller desuden, at han fortryder at have stemt for en rigsret mod Støjberg tidligere i år. Det gjorde Khader som medlem af De Konservatives folketingsgruppe.

ritzau