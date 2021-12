Morten Messerschmidts retssag skal gå om: Dommer kunne opfattes som inhabil

Dommer Søren Holm Seerup, der kendte Morten Messerschmidt (DF) skyldig ved Retten i Lyngby, kunne opfattes som inhabil. Derfor skal retssagen gå om, vurderer Østre Landsret.

Retten lægger vægt på, at dommeren har liket opslag om Morten Messerschmidt.

»Det er en samlet vurdering. Der er lagt vægt på mere markante udsagn, der forholder sig til Messerschmidts person«.

»Landsretten vurderer, at der er konkrete omstændigheder, der kan rejse tvivl om dommerens fuldstændige upartiskhed«, sagde dommeren ved Østre Landsret under behandlingen af sagen onsdag og fortsatte:

»Uanset at det ikke er påvist, at dommeren har ladet sig påvirke, tager landsretten påstanden om ophævning af dom til følge«.

Dommer likede opslag fra Søren Pind

Morten Messerschmidt blev ved Retten i Lyngby idømt seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk. Den dom er nu ophævet, og sagen skal altså behandles igen.

Østre Landsret har taget stilling til, om sagen i byretten skulle gå om, efter at Morten Messerschmidt kort efter sin dom anklagede dommeren, Søren Holm Seerup, for inhabilitet.

Under 24 timer efter, at dommen var afsagt, valgte Søren Seerup nemlig at like et opslag på Facebook fra Søren Pind, der kunne tolkes som kritisk over for Morten Messerschmidt.

Det udløste en granskning af dommerens ageren på sociale medier, og Morten Messerschmidt har i alt fremlagt 21 likes eller kommentarer fra dommeren siden 2013, der kan tolkes som negative over for Messerschmidt eller Dansk Folkeparti.