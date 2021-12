Messerschmidt vil give livstid for tredje bande-dom

Selv om straffeloven i flere omgange er blevet strammet, når det gælder bandekriminalitet, er det stadig ikke nok.

I hvert fald ikke, hvis man spørger Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, der bejler til posten som formand i partiet.

Han mener, at man efter amerikansk forbillede skal slå hårdt ned, når en person for tredje gang modtager en dom for bandekriminalitet.

Så skal det automatisk udløse en livstidsdom. Det vil i praksis betyde mindst 12 års fængsel.

»De stramninger, der er gennemført, har ikke gjort, at banderne har nedskaleret. Tværtimod ser vi nu, at indvandrerbander fra Sverige begynder at kigge mod Danmark og skyde i gaderne. Derfor synes jeg, at der er brug for at stramme yderligere op«, siger han.

Gode erfaringer fra tredje klip i kørekortet

Han henviser til de gode erfaringer med den præventive effekt hos bilister, der ved, at de mister kørekortet efter at have fået tre klip.

»Jeg kan se, at rigtigt mange kører mere forsigtigt, når de har fået det andet klip i kørekortet«.

»Og hvis folk har fået to domme for bandekriminalitet, så ved de, at de ikke kommer til at se sollyset de næste 12 år, hvis de gør det igen«, siger Morten Messerschmidt.

Hvis reglerne gennemføres, vil domstolene kunne ende med at give 12 års fængsel til én, der eksempelvis tre gange er taget i at have solgt hash.

Alligevel fastholder DF-næstformanden sit forslag.

»Jeg tror, at man er nødt til at have en konsekvent linje over for banderne for at komme det her uvæsen til livs«, siger Messerschmidt.

Han ved ikke, hvor mange der i givet fald ville være have fået en hårdere straf, hvis forslaget allerede var blevet gennemført, men det vil han bede Justitsministeriet undersøge.

ritzau