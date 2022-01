Messerschmidt: Juraprofessor blåstempler min formandsplan

Overblik

Her er formandskandidaterne

Kristian Thulesen Dahls tid som formand for Dansk Folkeparti lakker mod enden.

23. januar trækker han sig tilbage ved et ekstraordinært årsmøde. Det gør han som direkte konsekvens af et skidt kommunalvalg i november, hvor partiet blev mere end halveret.

Her et overblik over, hvem der har meldt sig - og hvem der måske lurer i kulissen.

Morten Messerschmidt

27. november blev den nuværende næstformand i partiet den første til at melde sig som formandskandidat. Det gjorde han i Berlingske.

Han er en af de mest profilerede DF’ere. Foruden at være folketingsmedlem har han også siddet i Europa-Parlamentet for DF.

Problemet for Messerschmidt er, at han har en uafsluttet sag om svindel med EU-midler og dokumentfalsk hængende over sig. Ankesagen afsluttes først efter formandsvalget.

Messerschmidts kandidatur indeholder også Peter Kofod, der i dag sidder i Europa-Parlamentet for DF. Han skal være næstformand og tage posten, hvis Messerschmidt bliver dømt.

Hvis tidligere Venstre-næstformand Inger Støjberg, der i dag er løsgænger i Folketinget, ønsker at være DF-formand, trækker Messerschmidt sit kandidatur.

Merete Dea Larsen

4. december blev Merete Dea Larsen den anden til at melde sit kandidatur. Det skete ligesom Messerschmidt i Berlingske.

Hun er i dag medlem af DF’s hovedbestyrelse, og hun er tidligere medlem af Folketinget. Her sad hun fra 2015 til 2019 som fast medlem.

I den brede befolkning er hun et ukendt navn. Hun stiller op for at samle og for at give medlemmerne et valg, siger hun.

Erik Høgh-Sørensen

10. december meldte Erik Høgh-Sørensen, som ved kommunalvalget blev valgt ind i Hjørring Byråd, sit kandidatur.

Han er kendt som en strammer i partiet. Han er af flere omgange raget uklar med både ledelse og eget bagland.

Erik Høgh-Sørensen stiller op for at samle partiet og give medlemmerne valgmuligheder, siger han. Han tvivler dog på egne chancer.

Martin Henriksen

Den 18. december meldte Martin Henriksen, at han vil stille op til formandsposten i Dansk Folkeparti.

Det tidligere folketingsmedlem og nuværende medlem af hovedbestyrelsen var i mange år en af de mest profilerede DF’ere på Christiansborg.

Henriksen var således udlændinge- og integrationsordfører og dermed en vigtig stemme for DF i et for partiet helt centralt politisk emne.

Inger Støjberg

En række DF-profiler har offentligt bejlet til Støjberg, der i øjeblikket er løsgænger i Folketinget. Den tidligere Venstre-profil har dog ikke taget stilling til det endnu.

Hun fik 13. december sin dom i den rigsretssag, hvor hun selv er hovedpersonen. Støjberg blev idømt 60 dages ubetinget fængsel. Og før jul blev hun erklæret uværdig til at sidde i Folketinget.

Hun har endnu ikke taget stilling til sin politiske fremtid.

12. december skrev 15 medlemmer af DF i et læserbrev til hende, at hun skal indrette sig efter Dansk Folkepartis politik og ikke omvendt, hvis hun stiller op.

