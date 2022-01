Martin Henriksen vil have urafstemning i DF om ny formand

For at gøre valget af ny formand i Dansk Folkeparti mere demokratisk og mere coronasikkert, ønsker kandidaten Martin Henriksen, at valget skal ske som en urafstemning. På den måde vil alle medlemmer kunne stemme, og det vil ikke kræve fysisk fremmøde, siger Martin Henriksen, der før nytår har anmodet partiets hovedbestyrelse om at tage stilling til spørgsmålet.

»Der er en del, der gerne ville møde frem som delegerede, men som ikke kommer, fordi de er bekymrede for smittetallet. Vi har en del ældre og en del, der er særligt sårbare, som man på den måde ville tage hensyn til. Og så skal jeg ikke lægge skjul på, at medlemmer over for mig har ytret ønske om, at man bredte afstemningen ud, så flere medlemmer får mulighed for at tilkendegive, hvem de ønsker som ny formand«, siger Martin Henriksen.

Partiet skal have ny formand efter Kristian Thulesen Dahl, der meddelte sin afgang efter kommunalvalget i november. Hovedbestyrelsen i partiet har besluttet, at valget skal ske på et ekstraordinært landsmøde den 23. januar. På et årsmøde kan kun delegerede stemme. Ved det ordinære årsmøde i september havde Dansk Folkeparti omkring 750 delegerede.

Har 9.500 medlemmer

Martin Henriksen ønsker, at alle medlemmer af Dansk Folkeparti bliver gjort til delegerede op til årsmødet, så valget af ny formand bliver som en urafstemning. Ifølge de seneste tal har Dansk Folkeparti omkring 9.500 medlemmer.

»Det mener jeg fint, man kan gøre inden for vedtægterne. Men er der ikke opbakning til det i hovedbestyrelsen, så står jeg også inde for det. Men i den ekstraordinære situation, vi står i, mener jeg, det vil være ganske demokratisk at give alle medlemmer lov til at stemme og ikke kun bestemte medlemmer«, siger Martin Henriksen.

Ud over Martin Henriksen har også næstformand Morten Messerschmidt, hovedbestyrelsesmedlem Merete Dea Larsen og medlem af Hjørring Byråd Erik Høgh-Sørensen meldt deres kandidatur. Deadline er 7. januar ved midnat.

Martin Henriksen vil ikke udtale sig om, hvorvidt det vil øge hans chancer i formandskampen, hvis det ender med en urafstemning.

»Det har jeg hørt forskellige bud på. Så jeg tør ikke spå om, hvad det vil betyde for mine chancer. Det er et forslag, jeg kommer med, fordi flere medlemmer har ytret ønske om det«, siger han.

ritzau