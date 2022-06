Vred Sofie Carsten Nielsen: »Hvor dum er man, hvis man finder på sådan noget?«

Da Folketinget ventede på kommissionsrapporten om Støjberg-sagen, var de radikale parat til at hyre uvildige advokater, der skulle gennemgå beretningen for at vurdere grundlaget for en rigsretssag. At partiet er anderledes tøvende nu, vækker kritik fra blå blok. Situationen er en anden, argumenterer de radikales leder.