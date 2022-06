Seniorforsker om ny aftale om kontanthjælp: Den er »fornuftig« og »godt tænkt«

Seniorforsker hos VIVE Lars Benjaminsen mener, at den nye aftale om sociale ydelser for de mest udsatte udgør en god balance mellem økonomisk hjælp og incitament til at finde et job. Red Barnet er mere skeptisk.