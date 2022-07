Løkke: »Aldrig har vi set så egenrådig en regering. Jeg er dybt, dybt bekymret«

Mette Frederiksen (S), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K) konkurrerer alle om at flytte sandkorn, men i virkeligheden er der brug for en skovl, hvis de store samfundsproblemer skal løses, lyder angrebet fra Moderaternes leder, Lars Løkke Rasmussen. Lige nu sidder han med de afgørende mandater i de seneste målinger, og er det også tilfældet efter et valg, vil hans førsteprioritet være at vælte den nuværende regering. Dernæst at sørge for, at de borgerlige partier ikke »uden videre kan finde sammen om ingenting«. I stedet bør et flertal hen over midten gå sammen, hvis ikke i regering, så i det mindste om et fælles arbejdspapir.