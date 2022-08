Villadsen: Rwanda-plan kan gøre det svært for os at bakke regeringen op

Mette Frederiksen kan ikke blive statsminister igen, før hun har forhandlet – og er blevet enig – med Enhedslisten om både klima og asylsystem. Det siger Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, der giver Radikale Venstres højredrejning skylden for en overhængende fare for et blåt flertal.