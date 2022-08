Morten Messerschmidt: Barbara Bertelsen kan ikke lede forhandlinger for en blå regering efter valget

Statsminister Mette Frederiksen betragter minksagen som afsluttet, efter at departementschef Barbara Bertelsen har fået en advarsel, og to andre embedsmænd er fritaget fra tjeneste. Borgerlige partier efterlyser, at statsministeren selv tager ansvar.