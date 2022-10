Hvor går de utro vælgere hen denne gang?

Politikens politiske analytiker, Elisabet Svane, og valgeksperten Jesper Claus Larsen har sat hinanden stævne på Messenger for at finde den røde tråd i valgkampen. Hvad gemmer der sig bag målingerne? Hvem kommer til at afgøre valget? Hvad er det, Støjberg og Løkke kan? Og hvad er det for bevægelser, vi har set indtil nu i valgkampen?