Europæisk ungdomstopmøde skal få de unge til stemmeurnerne

De unges stemme i debatten om Europa skal høres, og de skal have indflydelse på Europas fremtid.

Derfor bliver der fredag til søndag afholdt europæisk ungdomstopmøde på Ungdomsøen, Middelgrundsfortet, som er placeret ud for Københavns havn, hvor unge fra 22 EU-lande deltager.

Det fortæller projektleder Lea Friedberg fra ngo'en Nyt Europa, som sammen med Folkehøjskolernes Forening i Danmark arrangerer topmødet.

»Vi holder det her ungdomstopmøde, fordi vi gerne vil sætte fokus på de unges stemme i debatten om Europa. Vi ved, at fremtiden med alle dens problemer og muligheder tilhører de unge«.

»Men lige nu er de næsten ikke til stede i debatten om den. Det vil vi gerne være med til at ændre på«, siger Lea Friedberg.

200 unge mænd og kvinder, hvoraf halvdelen er fra de ti danske højskoler, der er med i projektet, fra i alt 22 EU-lande deltager i topmødet.

Skal øge valgdeltagelsen

Her skal de sammen skabe et sæt ungdomsvisioner for fremtidens Europa. Søndag skal de præsentere visionerne og et sæt konkrete krav for flere af de danske spidskandidater til EU-parlamentsvalget, som møder op på øen.

Resultaterne fra topmødet bliver til efteråret overrakt til det nyvalgte Europa-Parlament.

Arrangementet skal ikke blot øge de unges interesse for EU og Europa. Det skal også øge valgdeltagelsen til EU-parlamentsvalget, som i Danmark finder sted 26. maj.

»Vi ved, at de unge er nogle af dem, der er allerdårligst til at komme ud og stemme til europaparlamentsvalget. Og vi mener, at det her med at give dem en stemme og ejerskab er med til at få dem ud til stemmeurnerne«.

»De skal sætte deres præg på valget, så de får indflydelse på den fremtid, de kommer til at arve«, siger Lea Friedberg.

Der er åbningsceremoni til ungdomstopmødet fredag klokken 12.30. Blandt talerne er statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og EU-kommissær Margrethe Vestager.

ritzau