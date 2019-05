Lokalbestyrelse i SF modarbejdede Hønge: »Alle Karstens plakater til Europa-Parlamentet har jeg sorteret fra. De står i min baghave og ryger direkte på genbrugspladsen«

Hans Jørgen Jensen, der er medlem af SF’s lokalbestyrelse i Svendborg, har gjort alt, hvad han kunne for at sabotere Karsten Hønge EP-valgkamp.

Siden tirsdag, hvor Karsten Hønge opgav sin plads i Europa-Parlamentet, har han været i hård politisk modvind. Flere af hans 19.687 vælgere føler sig snydt, men tilbage i SF-politikerens egen valgkreds i Svendborg er der én, der er specielt glad.

For Hans Jørgen Jensen, der er medlem af SF’s lokalbestyrelse i Svendborg, har gjort alt, hvad han kunne for, at Karsten Hønge blev i Danmark.

Også længe inden valgresultatet lå klart.

»Jeg har sagt til folk, at vi fandeme ikke skal have Karsten væk fra Folketinget«, fortalte Hans Jørgen Jensen til Berlingske.

Jeg har ikke pillet dem ned - jeg har aldrig hængt dem op. Hans Jørgen Jensen, medlem af SF’s lokalbestyrelse i Svendborg.

Derfor har Hans Jørgen Jensen, der ellers stod for at hænge Karsten Hønges valgplakater op, valgt at gemme dem væk.

»Alle Karstens plakater til Europa-Parlamentet har jeg sorteret fra. De står i min baghave og ryger direkte på genbrugspladsen. Alle plakaterne til folketingsvalget har jeg hængt op«, fortæller SF’eren.

Berlingskes journalist spørger derefter, om han har pillet plakaterne ned.

Til det svarer Hans Jøren Jensen:

»Jeg har ikke pillet dem ned - jeg har aldrig hængt dem op«.

Det er altså ikke kun de godt 20.000 vælgere, der føler, at Karsten Hønge har taget dem ved næsen. For spørger man Hans Jørgen Jensen har det været en helt forkert beslutning, at Hønge både var opstillet til EP-valget og folketingsvalget.

»Jeg kender Karsten og har sagt til ham: Hvad fanden bilder du dig ind?«.

Men ligesom resten af Danmark har Hønges egen lokalbestyrelse heller ikke kunne få noget klart svar om hans planer, hvis han skulle vælge mellem Folketinget og Europa-Parlamentet.

Ja. Nej. Måske.

Den skinbarlige sandhed er nemlig, at Karsten Hønge har svaret både ja og nej, når han blev spurgt om, hvor han ville sidde henne, hvis han både skulle få en plads i Europa-Parlamentet og Folketinget.

Politiken spurgte allerede SF’eren tilbage i 27. juli 2018, hvad han ville gøre, hvis han blev valgt til Europa-Parlamentet sammen med Margrete Auken. Til det svarede han:

»Så bliver jeg medlem at Europa-Parlamentet, og så går jeg ud af Folketinget. Der er klart«.

Men helt klart var det så alligevel ikke. For senere han sagde han til TV2 Fyn og en del andre medier, at hans førsteprioritet var Folketinget. Og med så mange forskellige udmeldinger, forstår Karsten Hønges egen lokalbestyrelse også godt, at der er nogle, der nu føler sig fuppet af ham.

Hans Jørgen Hansen vil dog ikke direkte medgive, at Hønge har fuppet vælgerne.

»Så det spørgsmål har du ikke lyst til at svare på«, spurgte Berlingskes journalist.

»Nej«, svarer Hans Jørgen Hansen.

Han understreger blot hvor glad han er for, at Hønge bliver i Danmark. Og det gør han hele fire gange gennem det ellers korte interview.