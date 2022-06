Mit folkemøde: Der skal spredes normkritik med glitter

Mizz Privileze skal på Folkemødet – og for første gang som drag. Det er dog ikke første gang, at Michael Bjerring, der står bag karakteren Mizz Privileze skal af sted. Han var nemlig med til det allerførste møde på solskinsøen i 2011.

Michael Bjerring bruger pronominerne han/ham, mens Mizz Privilezebruger pronominerne de/dem. Mizz Privileze har været finaledeltager i Danmark Har Talent og blev i 2020 nomineret til årets drag og årets LGBT+person.

Hvilke planer har du for Folkemødet?

»Jeg har haft en podcast, der hed S, P eller K med Louise Kjølsen, hvor vi talte med folk, vi var uenige med. Det laver vi en liveudgave af for Københavns Aftenskoler i deres telt. Vi skal have nogle fra Manderådet ind at tale om maskulinitetsidealer og det at være moderne mand. Så skal jeg lave menneskerettighedsbingo for Institut for Menneskerettigheder. Det bliver et sjovt drag-bingo-show, som samtidig lærer folk om deres rettigheder«.

Er der noget, du tænker, at du skal opleve derovre?

»For mig handler det om at vise flaget. Jeg er også medstifter af foreningen Lev og Lad Leve, hvor vi arbejder for at stoppe hadforbrydelser, og der er det jo bare godt at komme over og snakke med en masse«.

»Jeg kommer til at spore mig ind på de events, der handler om køn, krop og LGBT+-rettigheder. Jeg kommer ikke til at sidde i så mange klimatelte. Det er et godt sted at få en fornemmelse af, hvad der rykker på sig, og hvad der sker i debatten. Og så ved jeg også, at der er mange, jeg kender, der skal derover, og det er ret fedt«.