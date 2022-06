Ekkokammeret er blevet symbolet på alt, hvad der er galt med den offentlige samtale. Det er en frygtelig konstruktion, der ødelægger vores empati og udgrænser lødige argumenter. Forskerne på Center for Boblestudier får kuldegysninger og må ned at ligge, når de støder på fænomenet.

Men der er bare så rart inde i ekkokamrene: Man kan høre gengivelser af sin egen stemme, få bekræftet sit verdensbillede og slippe for at høre på alt det nonsens, som folk, man er uenig med, udspyr. Folkemødet er én lang overhængende risiko for at få sit rare ekkokammer ødelagt, så her er en guide til, hvordan du finder det rette ekkokammer – og forbliver i det.

Tegning: : Mette Dreyer

Den Cepos-borgerlige

Typen kort:

Begynd lige med at tænde en smøg. Ahh, kan du mærke friheden kradse i lungerne? Det er følelsen af autonomi og vækst. Du ryger, en tobaksproducent tjener penge, alt for mange af de penge afleveres i fælleskassen, og så kan folk, der ikke gider arbejde, nasse på dem, fordi de er så uduelige.

Den Cepos-borgerlige er et menneske, for hvem de fleste problemer har en matematisk løsning. Alt er matematisk-økonomiske balancer, cost-benefit, udbud og efterspørgsel. Hvis ens familie ikke har nok at byde på, ikke et tilstrækkeligt vækstpotentiale, så vil enhver logik tilsige, at du skal forlade den og arbejde målrettet for at få sænket topskatten. Det er måske ikke den perfekte måde at opstille livet på, men den er da ofte bedre end det ryggesløse alternativ. Cepos-borgerligheden har erstattet begreber som ’ordentlighed’ og ’frihed’ med ’rentabilitet’ og ’rettidighed’, hvilket er ekstremt populært blandt en stor gruppe vælgere, der – desværre for de partier, for hvem denne type borgerlighed er sagen – ofte har valgt at bosætte sig i skattely.

Kendes på:

Farer sammen, når de hører ordet identitetspolitik. Går gerne i afdæmpet tøj og sko, der er så tilpas pæne, at de er ubehagelige at gå i, hvorfor den Cepos-borgerlige sjældent bevæger sig hverken fysisk eller holdningsmæssigt.

Catchphrase:

Det er finansieret krone for krone

Stemmer på:

Liberal Alliance, Nye Borgerlige eller Moderaterne

Foretrukne tænketank:

Cepos

Tre ting, du skal se på Folkemødet:

Hvordan kan virksomheder tackle manglen på arbejdskraft?

Torsdag 16. juni kl. 11.30-12.30. Netcompany, Folkemødets Fællesscene, Nordlandspladsen

Kan ledelse være seriøst og playfull på samme tid?

Torsdag 16. juni kl. 18.00-18.45. DI – Dansk Industri, Mercuri Urval, Djøf, Ledernes Hovedorganisation, Ledelsesscenen, Cirkuspladsen

Åbning af fondsbørsen: Aktiekulturen og samfundet

Fredag 17. juni kl.08.55-10.00. Dansk Erhverv, Dansk Erhverv, Yder-/Indermolen

Tre ting, du skal undgå på Folkemødet:

Bæredygtig byggeplads – byg, snak og lær

Fredag 17. juni kl. 10.00-11.00. Højskolerne, Ungdomshøjen, Danchells Anlæg

Er #MeToo for hvid?

Fredag 17. juni kl. 14.00-14.45. Institut for Menneskerettigheder, Menneskerettighedsteltet, Nordlandspladsen

Folkefeministisk fredagsbar

Fredag 17. juni kl. 17.30-20.00. Politiken, Kvinfo, Politiken, Nørregade

Tegning: : Mette Dreyer

Den røde idealist

Typen kort:

Solidaritet med de svageste er den eneste dyd, der tæller, når man har været på denne klode længe nok til at se menneskets værste sider: rovdriften på naturen og på andre mennesker i den usle mammons tegn. Hobbes havde ret i sit kyniske blik på det egoistiske menneske, og Marx havde ret i sin kur. Derfor må vi bruge alle gode midler til at skabe den nødvendige forbrødring: fælleseje, stærke fagforeninger, almennyttige fonde, kulturmøder, kritisk forbrug og guitarspil.

For den røde idealist er Folkemødet en kæmpe fest. Ikke så meget fordi der er mulighed for at få tryktestet sine argumenter om boligforeningerne som en hjørnesten på vejen til et mindre sygt boligmarked, men fordi der er en reel chance for at møde en af de borgerlige finansordførere og sætte dem så meget på plads, at man kan genfortælle historien om den røde sejr hele sommeren. Og så må man gerne have madpakke med.

Kendes på:

Haglöfs-rygsæk, ofte med en sammenfoldet Information i sidelommen (de er altså vældig brugbare, de sidelommer!), og en blå fleecejakke til de kølige sommeraftner. Findes der arrangementer med fællessang, vil det altid være en lille gruppe af røde idealister, der synger højest.

Catchphrase:

Det kan vi ikke være bekendt som samfund.

Stemmer på:

Enhedslisten eller SF, førstnævnte fordi de nok skal få noget igennem, hvis de bare lige får nogle ekstra mandater. Sidstnævnte af dårlig vane, og fordi det er lidt synd for dem, at de har så svært ved at slippe fri af Socialdemokratiet.

Foretrukne tænketank:

Sustania

Tre ting, du skal se på Folkemødet:

Tue West Band. Nærværende og altid aktuelle sange om livet

Torsdag 16. juni kl. 21.40-22.40. Højskolerne, Højskolernes Folkekøkken, Danchells Anlæg

Hvad er feministisk økonomi, og hvorfor er det så vigtigt?,

Fredag 17. juni kl. 09.00-10.00. Rethinking Economics Danmark, Kæmpestrandens Debattelt, Kæmpestranden

LGBT+-familiepolitik

Fredag 17. juni kl. 17.00-18.00. Sabaah, LGBT Asylum, LGBT+ Danmark, Aids-Fondet, Copenhagen Pride, Regnbueteltet, Yder-/Indermolen

Tre ting, du skal undgå på Folkemødet:

Partiledertale af Pernille Vermund (NB)

Tosdag 16. juni kl. 19.00-19.30. Nye Borgerlige, Hovedscenen, Cirkuspladsen

Er det bestyrelsens ansvar at drive udenrigspolitik?

Fredag 17. juni kl. 10.00-11.00. Danske Advokater, Kromann Reumert, Advokatsamfundet, Advokaternes telt, Nordlandspladsen

Danmarksmester: en quiz om turismens fremtid

Fredag 17. juni kl. 15.00-15.45. Dansk Erhverv, Dansk Industri, Turismeministeriet, Kampeløkke Havn

Tegning: : Mette Dreyer

Den Politiken-læsende

Typen kort:

I teorien findes der nok ikke en smukkere tanke end Hal Kochs idé om samtalen som livsform. Men når Sørine Gotfredsen dukker op som Dagens Citat på debatsiderne i avisen, bliver det politikenske gemyt så udfordret, at det ofte bliver nødt til at gå i haven for at genvinde fatningen. Så kan man stå derude med en megamuselkop og drikke Irma-kaffe og lige ane, at naboen har terrassedøren åben og spiller Miles Davis inde i stuen. Det er en rigtig Virum-oplevelse. Folkemødet er en noget anderledes mundfuld, fordi man næsten ikke kan undgå at skulle høre på tobakslobbyen og landbrugslobbyen og industrilobbyen. Man skal da være mere end almindelig naiv for ikke at kunne se, at de stiller sig eftertrykkeligt i vejen for den grønne omstilling.

Men derudover glæder Politiken-læseren sig meget til Folkemødet, fordi det repræsenterer samme blanding af kultur, politik og ATS, som er så berigende i den daglige avislæsning, og et år på Gæstgiveren var Ole Rasmussen faktisk nede efter showet og tale med nogle af de fremmødte, og det viser sig, at han faktisk også er sjov i virkeligheden.

Kendes på:

Evnen til at stille sig ind foran andre mennesker i en kø, som om man var berettiget til det. Vil ikke være bange for at ryste på hovedet ad Pernille Vermund, så hun ikke kunne undgå at se det, hvis man passerede hende på gaden – og samtidig beklage, at vores omgangstone er blevet for rå.

Catchphrase:

Ytringsfrihed er ikke det samme som ytringspligt.

Stemmer på:

Altid Radikale Venstre, når nogen spørger, men i praksis lige så ofte på Socialdemokratiet.

Foretrukne tænketank:

Cevea

Tre ting, du skal se på Folkemødet:

Har du (måske) type 2-diabetes?

Torsdag 16. juni kl. 11.30-18.00. Diabetesforeningens Sundhedsbus, Kæmpestranden

Har vi efterladt de unge i TikTok-land?

Fredag 17. juni kl. 10.00-10.45. Danske Medier, Operate, Ved Folkemødehuset

Skældud til Berlingske

Lørdag 18. juni kl. 17.00-18.00. Berlingske, Berlingske Media, Ved Folkemødehuset

Tre ting, du skal undgå på Folkemødet:

Wokeness og Identitetspolitik

Fredag 17. juni kl. 11.00-12.00. Danskligestilling.dk, ’MINDSTE TELT – STØRSTE EMNER’, Danchells Anlæg

Er der plads til produktion i en grøn fremtid?

Fredag 17. juni kl. 13.00-13.50. Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF, Fødevareforbundet NNF, Ved Folkemødehuset

Har centralbankerne kørt økonomien helt af sporet?

Lørdag 18. juni kl. 15.30-16.30. Euroinvestor, Berlingske Media, Ved Folkemødehuset

Tegning:: Mette Dreyer

Den hedonistisk-reaktionære

Typen kort:

For disse, ofte unge, riddere af fordums storhed findes der ingen bedre sammenslutning end kombinationen af kolde fadøl og respekt for frihedskæmperne. Konservatismen er i deres verden den eneste sande progressive kraft, fordi den har vist sig holdbar over tid, og i øvrigt er den ikke ansvarlig for millioner af uskyldige sovjetrusseres død, sådan som kommunismen jo er. Kommunisme er i øvrigt en blandingsbetegnelse for Enhedslisten, SF og Alternativet. Frie Grønne og Veganerpartiet tager den hedonistisk-reaktionære slet ikke højde for, men betragter som noget, man kan blive smittet med, hvis man fester for meget i Kødbyen.

Disse mennesker er velklædte efter Euroman-forbillede og betragter sig selv som dannede mennesker og uraficionados efter Euroman-forbillede. Et statistisk foruroligende højt antal af dem har aftjent deres værnepligt, og derfor er de i stand til at stå op i timevis, mens de enten ler højt ad ting, der ikke rigtig er sjove (det kunne være Liberal Alliance), eller spejder efter venstreorienterede piger lidt yngre end dem selv. Den hedonistisk-reaktionære er på Folkemødet for at bese folket som helhed og vurdere, om det fortsat er værd at kæmpe for, og antallet af Politiken-abonnenter gør det år efter år til en nedslående oplevelse. Men man kan også være heldig at rende ind i en Berlingske-skribent, som efter Allinge-ugen skriver en glimrende klumme om sædernes forfald, som man kan genkende en af sine egne pointer i.

Kendes på:

En udtalt respekt for folk, der hedder Møller. Christmas, Mærsk McKinney, oberst Lars R.

Catchphrase:

Sic transit gloria mundi eller afdøde Mads Holgers eviggyldige bonmot: »Når jeg hører liberalister sige, at de også tænker på andre, så tænker jeg: ja, ja – men det er jo kun, når I onanerer«.

Stemmer på:

Det Konservative Folkeparti

Foretrukne tænketank:

Justitia

Tre ting, du skal se på Folkemødet:

Verden har brug for genfortryllelse!

Torsdag 16. juni kl. 12.15-13:00, Folkekirken, Folkekirken, Nordlandspladsen

Fremtidens alkoholkultur

Torsdag 16. juni kl. 15.00-15.45. Konservativ Ungdoms Landsorganisation, Det Konservative Folkeparti, Cirkuspladsen

Lobbyisme: Manipulation eller folkesport?

Lørdag 18. juni kl. 12.00-13.00. POV International, POV International, Ved Folkemødehuset

Tre ting, du skal undgå på Folkemødet:

Grøn EU-quiz: Eksperter mod folkemødegæster

Torsdag 16. juni kl. 18.00-18.45. Klima og Energi Scenen, Cirkuspladsen

3 x Elbæk - Generations-DJ-Battle + gueststar

Torsdag 16. juni kl. 23.00-00.30. Højskolerne, Højskolernes Folkekøkken, Danchells Anlæg

Talk om nordisk socialisme

Fredag 17. juni kl. 16.30-17.30. Enhedslisten, Enhedslisten, Cirkuspladsen

Tegning: : Mette Dreyer

Den klimabevidste

Typen kort:

De grønne stormtropper er i Allinge for at sikre, at den eneste debat, der for alvor er værd at samles om, klimadebatten, ikke bliver glemt i diskussioner om infrastruktur, brugen af persondata i fremtidens ældrepleje og offentlige udbudsprocesser. Der er tale om en grøn alliance over generationer: Tidligere atomkraft nej tak-aktivister mødes med Extinction Rebellion-demonstranter for at sætte nogle seriøse spørgsmålstegn ved landbrugets reduktionsløfter og Dansk Metals alt for sløve omstillingstempo. Så tager de ordet og spørger Claus Jensen: Det kan godt være, at du har sikret dine medlemmers realløn, mens de i årtier har stået i sværindustriens tjeneste og svejset kloden sort, men hvor havde du egentlig tænkt dig, at dine medlemmer skulle have sommerhus, hvis hele Odsherred ligger under vand? Så kan Claus Jensen kigge ned på dette menneske i vandrestøvler og hjemmeafklippede jeansshorts og vide, at der ikke findes et svar, der vil stille vedkommende tilfreds.

Kendes på:

En næsten overmenneskelig principfasthed, der betyder, at alle serveringssteder, der ikke serverer lokalt, økologisk og vegan friendly godt kan skyde en hvid pind efter omsætning.

Catchphrase:

Vi er den sidste generation, der kan gøre noget ved klimaforandringerne. Eller: Vidste du godt, at ...

Stemmer på:

Frie Grønne, efter at Enhedslisten har fejlet totalt med sine mandater i København.

Foretrukne tænketank:

Concito

Tre ting, du skal se på Folkemødet:

The tobacco industry – poisoning our planet

Fredag 17. juni kl. 10.00-10.50. FN Byen, FN Byen, Danchells Anlæg

Hvordan gør vi Danmark til Europas ærtebælte?

Torsdag 16. juni kl. 12.00-12.45. Politiken, Meyers, Politiken, Nørregade

Havet som bedste våben mod klimaforandringerne

Lørdag 18. juni kl. 11.00-12.00. Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Cirkuspladsen

Tre ting, du skal undgå på Folkemødet:

Har Danmark brug for både domstole og nævn og hvorfor?

Torsdag 16. juni kl. 13.30-14.30. Danmarks Domstole, Nordlandspladsen

Visionsbattle – hvor skal Danmark hen?

Fredag 17. juni kl. 18.00-18.45, Dansk Erhverv, Dansk Erhverv, Yder-/indermolen

Er der overhovedet et alternativ til Mette Frederiksen?

Lørdag 18. juni kl. 11.00-12.00, Berlingske, Berlingske Media, Ved Folkemødehuset

Tegning: : Mette Dreyer

Den folkelige

Typen kort:

Lad os være ærlige: Det handler om at møde nogle af de kendte fra tv. Få sig lidt lækker mad og have muligheden for at vende hjem og fortælle, at Lars Løkke Rasmussen virkelig tager sig tid til en snak, og at Pernille Skipper faktisk slet ikke er så høj, som man skulle tro, når man ser hende i fjernsynet. En type kendetegnet ved at kunne gå direkte fra den mest udsigtsløse og triste debat om klimakaos, flygtningeskæbner eller nedslidte ældre og direkte hen til nærmeste softiceforhandler, fordi »vi også skal have det lidt godt«. Den folkelige mand hedder Torben, Henrik eller Søren. Hans folkelige kone hedder Hanne, Vibeke eller Dorthe med th, og de kommer hjem fra Allinge med samme fornemmelse i kroppen som efterskoleelever efter Roskilde Festival og samme evne til at redegøre for teknikken vedrørende forsvarsforbeholdet.

Kendes på:

Shorts og sandaler og sponsormuleposer pakket ned i sponsormuleposer.

Catchphrase:

Men det må man vel ikke sige længere, hø, hø.

Stemmer på:

Venstre eller Socialdemokratiet, alt efter hvem af partiformændene de senest har set.

Foretrukne tænketank:

Kraka

Tre ting, du skal se på Folkemødet:

Hjernekassen med Peter Lund Madsen: Er mænd nogle skvat?

Fredag 17. juni kl. 10.00-10.45. Forsikring & Pension, F&P, Yder-/Indermolen

Udenrigsministeren & Adam Price om at navigere i global krise

Fredag 17. juni kl. 14.00-14.45. Danske Rederier, Folkekirkens Nødhjælp, Det Blå Danmark, Allinge Havn

Led, ked og single: Hvorfor kokser kærligheden i dag?

Fredag 17. juni kl. 16.00-17.00. Højskolerne, Højskolernes Folkekøkken, Danchells Anlæg

Tre ting, du skal undgå på Folkemødet:

Croquis

Tordag 16. juni kl. 18.00-19.00. Politiken, Nørregade

Vand skyller russerne ud af rørene

Fredag 17. juni kl. 10.00-10.55. Grundfos, Danve, Handlingsskibet, Allinge Havn

Kampen om kønnet

Fredag 17. juni kl. 10.30-11.30. Luthersk Mission, Folk og Tro, Kæmpestranden