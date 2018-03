Sagen forfra: Løsrivelse bliver hovedtema i grønlandsk valg I april skal den grønlandske befolkning til valg. Blandt de helt centrale temaer bliver spørgsmålet om løsrivelse fra Danmark. Et nyt parti vil arbejde for sagen, mens et andet nyt parti til gengæld vil arbejde for mere samarbejde inden for rigsfællesskabet. Begge partier bøvler dog med at få indsamlet tilstrækkelig mange underskrifter.

Foråret er formelt kommet til landet, og i den del af kongeriget, der traditionelt bakser med det hårdeste vintervejr, blev der i ugens løb varslet nye tider i den politiske verden. Tirsdag annoncerede formanden for det grønlandske landsstyre, Kim Kielsen, at der i april skal være valg til det grønlandske parlament, Inatsisartut.