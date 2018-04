Søgte orlov fra politiet i 2003 for at arbejde i et projekt for børn og unge med problemer. Det gav ham en vis popularitet, og han blev ved valget i 2005 valgt til det grønlandske landsting.

Landsstyreformand: »Vi vil selv udvikle Grønland, og ingen skal lægge hindringer i vejen for det« Grønlands landsstyreformand Kim Kielsen er dødtræt af danskere, der betragter det grønlandske arbejde for at blive selvstændigt land som et fatamorgana: »Det er en nedgørelse af det grønlandske folk«.