Bland vores forældres indkomst uden om vores liv

De er muslimer, har rødder i andre lande, kommer fra fattige kår, har succes med at bryde den sociale arv, men bliver fortalt, at de udgør et samfundsproblem. De klarer sig dog langt over forventning. 80 procent af eleverne på Sydkystens Gymnasium i Ishøj er i uddannelse to år efter studentereksamen. Gennemsnittet i Danmark er 67,7 procent. Socialdemokratiet mener, at de lever i ekkokamre og klumper sig sammen på ghettogymnasier. Trods indædt borgerlig modstand står partiet i valgkampen fast på, at eleverne skal fordeles efter forældrenes indkomst.