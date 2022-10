»Hva’ faen’, er det æ’ køwenhawner, der er kommet til byen«: Sådan gik det, da Ellemann besøgte Venstres vestjyske bagland

Politiken er taget til Vestjylland for at blive klogere på, hvad dårlige meningsmålinger og tab af profiler betyder for den vestjyske selvforståelse i Venstre-land.